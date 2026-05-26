L' Argentina tira un sospiro di sollievo Messi giocherà il suo sesto Mondiale

Notizia in breve

L'Argentina ha annunciato che Lionel Messi parteciperà al sesto Mondiale, che si svolgerà dall'11 luglio al 19 luglio. Le condizioni fisiche del giocatore sono state valutate e non ci sono problemi che possano impedirne la partecipazione alla competizione. La conferma è arrivata prima dell'inizio del torneo, senza ulteriori aggiornamenti o complicazioni mediche ufficiali.