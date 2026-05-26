L' Argentina tira un sospiro di sollievo Messi giocherà il suo sesto Mondiale
L'Argentina ha annunciato che Lionel Messi parteciperà al sesto Mondiale, che si svolgerà dall'11 luglio al 19 luglio. Le condizioni fisiche del giocatore sono state valutate e non ci sono problemi che possano impedirne la partecipazione alla competizione. La conferma è arrivata prima dell'inizio del torneo, senza ulteriori aggiornamenti o complicazioni mediche ufficiali.
ROMA - L'Argentina tira un sospiro di sollievo: le condizioni fisiche di Lionel Messi non preoccupano in vista dell'imminente Mondiale (11 giugno-19 luglio). Uscito dal campo tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra al 73' del match di MLS contro il Philadelphia Union, la quasi 39enne stella dell'Inter Miami si è sottoposta agli accertamenti di rito che non hanno evidenziato problematiche particolari. "Dopo ulteriori esami medici effettuati, la diagnosi preliminare indica una lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro - si legge in un comunicato stampa diffuso dallo staff medico della franchigia della Florida - Il suo ritorno all'attività fisica dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
The Last Match for Argentina As WORLD CHAMPIONS ! Lionel Messi Super Goal !
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