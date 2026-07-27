Il fine settimana ha portato due notizie rilevanti sul Venezuela: alcuni deputati dalla Florida sono in visita nel paese, mentre il governo venezuelano ha annunciato il ritiro dalla Corte penale internazionale. La visita dei rappresentanti statunitensi si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, mentre la decisione di abbandonare la Cpi segna un passo formale nella linea politica sostenuta da alcuni leader. Nessuna delle due notizie è stata accompagnata da commenti ufficiali.

Il fine settimana appena passato è stato foriero di importanti novità sul fronte dei rapporti tra Usa e Venezuela dopo il ristabilimento di piene relazioni diplomatiche ed è da segnalare tanto la visita della delegazione bipartisan del Congresso Usa guidata dal repubblicano Brian Mast ed estesa ai due compagni di partito Randy Fine e Kat Cammack e al democratico dell’Illinois Jonathan Jackson quanto la decisione del Venezuela di seguire gli Usa nella loro campagna contro la Corte Penale Internazionale, da cui il governo di Caracas ha annunciato l’imminente ritiro. La visita dei deputati, avvenuta venerdì 24 luglio, ha segnato la normalizzazione a livello diplomatico dei rapporti Washington-Caracas e una loro celebrazione bipartisan sul fronte Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Venezuela, deputati dalla Florida in visita e ritiro dalla Cpi: il trionfo della linea-Rubio

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