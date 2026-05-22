Trump invia 5 mila soldati in Polonia La Nato ringrazia Rubio | Il ritiro dalla Germania non era una punizione Ma il tyccon resta deluso dagli alleati

Ieri, l’ex presidente ha comunicato l'invio di 5.000 soldati in Polonia, una decisione che ha suscitato reazioni tra gli alleati della Nato riuniti in Svezia. La Nato ha espresso gratitudine per questa scelta, mentre uno dei senatori ha precisato che il ritiro delle truppe dalla Germania non era una punizione. Tuttavia, alcuni rappresentanti si sono mostrati delusi dagli atteggiamenti degli alleati e dalle decisioni prese recentemente. La discussione si è concentrata sulle implicazioni militari e politici di queste mosse.

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Roma, 22 maggio 2026 - Donald Trump ieri ha annunciato l’invio di 5.000 soldati in Polonia. Mossa accolta con favore dai ministri alleati della Nato oggi riuniti in Svezia a Helsingborg. Il presidente Trump ha presentato la mossa inattesa come un ‘premio’ per l'elezione del presidente Karol Nawrocki, quasi un anno fa, a lui gradito. Ma come nel caso del ritiro di 4 mila militari dalla Germania, venduta come punizione per gli alleati che non l’avevano aiutato in Iran, anche in questo caso dietro c’è una programmazione ben precisa dal Pentagono da tempo. Rutte: “Accogliamo con favore l’invio dei 5 mila soldati Usa” Il segretario generale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump invia 5 mila soldati in Polonia. La Nato ringrazia. Rubio: “Il ritiro dalla Germania non era una punizione”. Ma il tyccon resta deluso dagli alleati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati Usa dalla Germania. Pistorius: "Era previsto". La Nato studia i dettagliIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5. Leggi anche: I dolori della Nato. Trump: “Deluso dagli alleati” Trump invia altri 10 mila soldati in Medio OrienteThe Donald continua a fare pressione sull’Iran affinché accetti le condizioni degli Stati Uniti: il cessate il fuoco scade il 21 aprile. Donald Trump continua a fare pressione sull’Iran: il presidente ... lettera43.it Guerra Usa-Iran, la diretta | Il Pentagono invia navi da guerra e altri 5 mila Marines in Medio OrienteIl conflitto in Medio Oriente raggiunge il suo quattordicesimo giorno. Continuano gli attacchi israelo-statunitensi su Teheran, dopo il primo messaggio alla nazione della nuova guida suprema Mojtaba ... milanofinanza.it