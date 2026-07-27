Una partita di calcio tra ragazzini con un pallone di spugna ha portato all’intervento della Polizia locale a Varigotti. La chiamata per schiamazzi in piazza ha attirato gli agenti, che sono arrivati sul posto. I bambini continuavano a giocare senza problemi, senza comportamenti molesti o rischi. La situazione si è risolta senza ulteriori incidenti.

Una partita di calcio tra ragazzini in piazza, con un pallone di spugna, ha comportato l’arrivo della Polizia locale: è accaduto a Varigotti, frazione del Comune di Finale Ligure, in provincia di Savona. In piazzetta del Libeccio, scrive un gruppo di mamme in una mail inviata al primo cittadino Angelo Berlangieri, “ci ha lasciato molto perplesse il repentino intervento di pattuglie della Polizia Locale a seguito di segnalazioni riguardanti cinque o sei bambini di circa dieci anni intenti a giocare con un pallone di spugna”. “Ci è stato inoltre riferito che alcuni residenti avrebbero fotografato i minori mentre giocavano e che tali immagini sarebbero state utilizzate per richiedere l’intervento della Polizia Locale”, si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Varigotti, chiamano per gli schiamazzi e arriva la Locale ma sono bambini

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