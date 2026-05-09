Due uomini si sono presentati alla porta di una casa nel comune di Castelgerundo fingendosi carabinieri. Gli anziani proprietari, insospettiti, hanno chiamato immediatamente il 112. La polizia è intervenuta prontamente e ha evitato che la truffa si concretizzasse. Le forze dell’ordine stanno ora verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

CASTELGERUNDO (Lodi) Due uomini si presentano alla porta di casa fingendosi carabinieri, ma il tentativo di truffa fallisce grazie alla prontezza di due anziani coniugi che, insospettiti, contattano il 112. È successo l’altra mattina nella frazione di Camairago, dove due falsi militari hanno cercato di introdursi nell’abitazione di una coppia di pensionati, trovandosi però costretti a fuggire prima di riuscire a mettere a segno il colpo. Secondo quanto ricostruito, la moglie ha risposto al citofono e stava per dare credito alle richieste dei sedicenti militari. Qualcosa però ha fatto nascere il dubbio. I pensionati, con il marito allettato in casa, hanno preferito non aprire la porta e hanno deciso di contattare il 112.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finti carabinieri alla porta di casa. Ma gli anziani chiamano il 112

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Finti carabinieri tentano di truffare un’anziana

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