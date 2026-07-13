Un uomo di 40 anni ha protestato contro un gruppo di giovani che facevano rumore fuori dalla sua villetta a Torre Ovo. Dopo aver espresso il suo disappunto, è stato colpito con bottiglie e ha riportato traumi alla testa. È stato trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’aggressione è avvenuta nella marina di Maruggio, in provincia di Taranto.

Si è lamentato del chiasso e del fracasso dei motori, ma per tutta risposta è stato preso a bottigliate, finendo in ospedale con gravi traumi. È accaduto a Torre Ovo, nella marina di Maruggio, in provincia di Taranto, dove un uomo di 40 anni ha cominciato a protestare contro un gruppo di giovani che facevano schiamazzi. Era l’1 della notte del 13 luglio e il 40enne, residente in una villetta della zona, è uscito di casa chiedendo di interrompere gli schiamazzi e di fermarsi con i motocicli per godere di un po’ di riposo. A quel punto è stato però accerchiato e colpito, anche alla testa, con una bottiglia: è così che è rimasto ferito perdendo i sensi. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Si lamenta per gli schiamazzi notturni, ma viene preso a bottigliate fuori alla sua villetta: 40enne in ospedale per i traumi alla testa

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