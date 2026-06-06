Un partito in volo Sondaggi numeri mai visti | balzo clamoroso

Non è un crollo, non è un terremoto: è quella crepa sottile che si allarga giorno dopo giorno. Nelle ultime settimane, i numeri raccontano un’Italia politica più inquieta del previsto, dove gli equilibri sembrano reggere ma iniziano a scricchiolare. E qualcuno, in mezzo, sta approfittando di ogni incertezza. La fotografia arriva dall’ultimo sondaggio Only Numbers realizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. E il messaggio, sotto la superficie, è chiaro: quasi tutti rallentano, qualcuno arretra, e una novità continua a guadagnare spazio. Il tutto mentre la distanza tra i due fronti principali si fa più corta, più tesa. Il centrodestra resta davanti, ma perde terreno. Il calo più evidente riguarda Fratelli d’Italia, che scende al 28,4%, lasciando sul campo lo 0,6% rispetto alla rilevazione precedente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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