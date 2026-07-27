Vagnozzi racconta Sinner | È focoso vuole sentirsi dire ciò che non gli piace I malesseri? Deve conviverci

Da gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Vagnozzi descrive il suo giocatore come focoso e desideroso di ricevere critiche, sottolineando che deve affrontare i malesseri senza aspettarsi scorciatoie. In un’intervista, il coach ha parlato anche di influenze cinematografiche e del mondo del box, evidenziando come i tennisti si affidino spesso all’angolo per confrontarsi con le difficoltà. Vagnozzi ha anche condiviso aneddoti personali, offrendo una prospettiva diversa sul carattere di Sinner.

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Simone Vagnozzi mescola tennis, cinema e psicologia. Nella lunga intervista al Corriere della Sera, il coach di Sinner cita Scorsese, sgancia aneddoti e racconta Jannik da un’altra prospettiva: quella del box, l’angolo “con cui i tennisti se la prendono sempre ed è normale. Ma è una vera tortura anche per noi allenatori, perché non puoi dire troppo. Ogni parola deve essere subito compresa nel modo giusto”. Anche se con l’altoatesino è tutto decisamente più facile perché “lui vuole al suo fianco persone che gli dicano ciò che lui non vuole sentirsi dire. Magari non si direbbe, ma è pure un tipo focoso, anche se sa gestire bene le sue emozioni. Ha doti innate: non si diventa puledri se si è ronzini”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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