Sinner vuole al suo fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire | Vagnozzi racconta la più grande qualità del numero 1

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo Simone Vagnozzi, la qualità più importante di Jannik Sinner è la disponibilità ad ascoltare anche le critiche più scomode, non solo le strategie di gioco o i colpi. Questa attitudine permette al tennista di ricevere feedback che potrebbero essere difficili da accettare, ma utili per migliorare. Vagnozzi sottolinea che Sinner desidera avere accanto persone che gli dicano ciò che preferirebbe non sentire.

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La qualità decisiva di Jannik Sinner non si vede soltanto nei colpi, nel servizio o nella capacità di leggere la partita. Per Simone Vagnozzi è soprattutto la disponibilità ad ascoltare anche le parole più scomode. “La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire “, spiega l’allenatore nell’intervista realizzata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. È anche così che il talento già evidente del ventenne arrivato al numero 10 del ranking si è trasformato nel giocatore capace di raggiungere la vetta e dominare il tennis mondiale. Vagnozzi racconta che Sinner non chiude la porta alle critiche: anche quando viene affrontato “a muso duro ” dopo una partita, il giorno successivo riflette, reagisce e accetta quanto gli è stato detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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