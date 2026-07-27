La qualità decisiva di Jannik Sinner non si vede soltanto nei colpi, nel servizio o nella capacità di leggere la partita. Per Simone Vagnozzi è soprattutto la disponibilità ad ascoltare anche le parole più scomode. “La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire “, spiega l’allenatore nell’intervista realizzata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. È anche così che il talento già evidente del ventenne arrivato al numero 10 del ranking si è trasformato nel giocatore capace di raggiungere la vetta e dominare il tennis mondiale. Vagnozzi racconta che Sinner non chiude la porta alle critiche: anche quando viene affrontato “a muso duro ” dopo una partita, il giorno successivo riflette, reagisce e accetta quanto gli è stato detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner vuole al suo fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire”: Vagnozzi racconta la “più grande qualità” del numero 1

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Jannik Sinner e il cappellino nero a Roma contro Rublev -

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