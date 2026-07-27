Sinner vuole al suo fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire | Vagnozzi racconta la più grande qualità del numero 1
Secondo Simone Vagnozzi, la qualità più importante di Jannik Sinner è la disponibilità ad ascoltare anche le critiche più scomode, non solo le strategie di gioco o i colpi. Questa attitudine permette al tennista di ricevere feedback che potrebbero essere difficili da accettare, ma utili per migliorare. Vagnozzi sottolinea che Sinner desidera avere accanto persone che gli dicano ciò che preferirebbe non sentire.
La qualità decisiva di Jannik Sinner non si vede soltanto nei colpi, nel servizio o nella capacità di leggere la partita. Per Simone Vagnozzi è soprattutto la disponibilità ad ascoltare anche le parole più scomode. “La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire “, spiega l’allenatore nell’intervista realizzata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. È anche così che il talento già evidente del ventenne arrivato al numero 10 del ranking si è trasformato nel giocatore capace di raggiungere la vetta e dominare il tennis mondiale. Vagnozzi racconta che Sinner non chiude la porta alle critiche: anche quando viene affrontato “a muso duro ” dopo una partita, il giorno successivo riflette, reagisce e accetta quanto gli è stato detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Jannik Sinner e il cappellino nero a Roma contro Rublev -
Notizie e thread social correlati
Clara Moroni, l’intervista alla Ferrari del rock: “Ognuno sceglie la verità che vuole sentirsi dire”Clara Moroni, cantante e compositrice, ha rilasciato un'intervista in cui parla della sua carriera e delle influenze musicali.
“Non è più la stessa, non vuole che le persone vedano il suo volto”: Chris Brown condannato a pagare 13 milioni di dollari di risarcimento all’ex governante azzannata dal suo cane da guardia di 90 chiliUna giuria di Los Angeles ha condannato il cantante Chris Brown a pagare 13 milioni di dollari di risarcimento a una ex governante, vittima di...
Temi più discussi: Sinner, sul suo legato: Voglio che mi ricordino per il tipo di persona che sono; Atp Montreal, Sinner e Djokovic si ritirano; Vagnozzi: Così ho incontrato Sinner. È un tipo focoso, ma sa gestire le emozioni. I crolli? Deve conviverci; Camila Giorgi: Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno per tornare. Le donne non le guardo, meglio Sinner.
Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Aryna Sabalenka ha scelto il suo preferito! ?La numero uno del ranking WTA ha rivelato quale dei due campioni sente più vicino dal punto di vista tennistico, indicando Jannik Sinner come il giocatore più simile al suo stile facebook
Perché #Sinner non vuole cappellini bianchi nel suo team a #Wimbledon: ha visto che così si perde x.com
Sinner e Cahill restano insieme? Jannik vuole convincerlo, c'è ancora uno Slam da conquistare. I dettagliEra previsto che la mente del team lasciasse a fine anno ma potrebbe cambiare idea: Il mio ruolo è soprattutto mantenere tutti connessi, mi sto divertendo molto ... msn.com
Tennis, Wimbledon: Sinner sfida Zverev per il titoloJannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic, Sasha Zverev ha interrotto il sogno britannico di Arthur Fery. Saranno proprio il tedesco e l'altoatesino a giocarsi il titolo a Wimbledon, nel remake della ... sportmediaset.mediaset.it