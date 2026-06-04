Clara Moroni l’intervista alla Ferrari del rock | Ognuno sceglie la verità che vuole sentirsi dire
Clara Moroni, cantante e compositrice, ha rilasciato un'intervista in cui parla della sua carriera e delle influenze musicali. Ha descritto il suo percorso tra generi come punk e rock, menzionando anche temi come guerra, libertà e nichilismo. Moroni ha spiegato come le sue canzoni riflettano le proprie convinzioni e il desiderio di esprimere emozioni autentiche. Ha anche commentato il rapporto tra musica e verità, affermando che ognuno sceglie quella che preferisce ascoltare.
Ci sono artisti che inseguono il proprio tempo e artisti che, invece, sembrano osservarlo da una distanza inquieta, quasi dolorosa, come Clara Moroni. Parlarle significa entrare dentro un flusso di pensieri che non si ferma mai davvero. Guerra, tecnologia, nichilismo, libertà, amore, identità, verità manipolate, esseri umani trasformati in comparse anestetizzate dentro una realtà sempre più artificiale: tutto si intreccia nel suo racconto con una lucidità quasi feroce, ma mai cinica. Anzi. Dietro quella scorza punk, dietro l’immagine della “Ferrari del rock” costruita negli anni accanto a Vasco Rossi, esiste una donna che continua ostinatamente a interrogarsi sul senso delle cose. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Clara Moroni torna col nuovo album e su Vasco ammette: Periodo bellissimo, ma era tutto finito
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