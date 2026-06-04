Clara Moroni l’intervista alla Ferrari del rock | Ognuno sceglie la verità che vuole sentirsi dire

Notizia in breve

Clara Moroni, cantante e compositrice, ha rilasciato un'intervista in cui parla della sua carriera e delle influenze musicali. Ha descritto il suo percorso tra generi come punk e rock, menzionando anche temi come guerra, libertà e nichilismo. Moroni ha spiegato come le sue canzoni riflettano le proprie convinzioni e il desiderio di esprimere emozioni autentiche. Ha anche commentato il rapporto tra musica e verità, affermando che ognuno sceglie quella che preferisce ascoltare.