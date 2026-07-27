“Il caldo aiuta la montagna”. È l’andamento che Jfc, società di marketing turistico interpellata da LaPresse rileva in questo periodo. Insomma il mood di questa estate in cui le alte temperature tengono banco è più monti e meno mare. “ Le temperature elevate che tutta l’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare, in maniera continuativa, sin dai primi giorni di giugno continuano day by day a condizionare le scelte in merito alla destinazione di vacanza. Questo – rileva Jfc – accade per le primarie vacanze estive, quindi non solo per i week end”. Il tema è proprio questo: “Al mare fa caldo e quindi si sceglie la montagna (anche se non era previsto). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vacanze, il cambio climatico incide sulla scelta degli italiani: a luglio più montagna e meno mare

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