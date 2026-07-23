Salute degli occhi in estate | dal mare alla montagna come proteggere la vista durante le vacanze
Durante le vacanze estive, si evidenzia un rischio di cheratite attinica associato all'esposizione ai raggi UV in montagna. La condizione può svilupparsi dopo esposizioni prolungate senza protezioni adeguate. È stato segnalato che molte persone non adottano occhiali da sole con protezione UV durante le escursioni in quota. La cheratite attinica può causare dolore, sensibilità alla luce e alterazioni della vista.
La montagna e il rischio di cheratite attinica Tra tutti gli ambienti, la montagna è probabilmente quello in cui il rischio per la salute degli occhi viene più spesso sottovalutato. L'altitudine aumenta infatti l'intensità dei raggi ultravioletti, mentre la neve, anche quando è presente solo in parte, riflette la luce amplificandone l'effetto. «Quando non si utilizzano occhiali adeguati», osserva Loperfido, «nel 90% dei casi il problema non è una semplice congiuntivite, ma una cheratite attinica, cioè una vera e propria ustione della superficie corneale provocata dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti». I sintomi sono molto caratteristici: dolore intenso, fotofobia, bruciore, lacrimazione abbondante e la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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