Durante le vacanze estive, si evidenzia un rischio di cheratite attinica associato all'esposizione ai raggi UV in montagna. La condizione può svilupparsi dopo esposizioni prolungate senza protezioni adeguate. È stato segnalato che molte persone non adottano occhiali da sole con protezione UV durante le escursioni in quota. La cheratite attinica può causare dolore, sensibilità alla luce e alterazioni della vista.

La montagna e il rischio di cheratite attinica Tra tutti gli ambienti, la montagna è probabilmente quello in cui il rischio per la salute degli occhi viene più spesso sottovalutato. L'altitudine aumenta infatti l'intensità dei raggi ultravioletti, mentre la neve, anche quando è presente solo in parte, riflette la luce amplificandone l'effetto. «Quando non si utilizzano occhiali adeguati», osserva Loperfido, «nel 90% dei casi il problema non è una semplice congiuntivite, ma una cheratite attinica, cioè una vera e propria ustione della superficie corneale provocata dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti». I sintomi sono molto caratteristici: dolore intenso, fotofobia, bruciore, lacrimazione abbondante e la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salute degli occhi in estate: dal mare alla montagna, come proteggere la vista durante le vacanze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

she tramples her ex's father and slaps her ex, now crown princess

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dal cuore al cervello, dalle ossa all'umore: lo sport è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute delle donne a ogni età. E la scienza lo conferma

Profumi per le vacanze al mare: 5 fragranze che sanno di estateCinque profumi con note marine sono stati presentati come perfetti per le vacanze al mare.

Temi più discussi: Salute degli occhi: dal sole all'acqua, come proteggerli in estate; Salute degli occhi in estate: dal mare alla montagna, come proteggere la vista durante le vacanze; Gli occhi non si abbronzano, rischio cataratta e molto altro: come proteggerli; Un microchip di 2 millimetri nell'occhio per tornare a leggere e riconoscere i volti: la svolta contro la degenerazione maculare.

Una foto diventata simbolo della lotta al Covid dei sanitari, finita anche su Times: il volto segnato dalla mascherina, gli occhi stanchi. Oggi Martina Benedetti, infermiera di terapia intensiva, scrive per commentare il reintegro dei medici no-vax. Dopo sei anni da x.com

Estate, +30% disturbi vista nella bella stagione, oculisti '8 regole per salute occhi in spiaggia'(Adnkronos) - Trascorrere tempo in spiaggia, d'estate, offre numerosi benefici per la salute fisica e mentale: aiuta a ridurre lo stress, favorisce il riposo, migliora l'umore e stimola la produzione ... msn.com

Salute degli occhi: dal sole all'acqua, come proteggerli in estateCon l'arrivo delle vacanze, milioni di italiani approfittano del bel tempo e del tempo libero per concedersi qualche giorno al mare e godersi il sole, il relax e le attività all'aperto. L'estate è uno ... tg24.sky.it