Salute degli occhi in estate | dal mare alla montagna come proteggere la vista durante le vacanze

Da vanityfair.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le vacanze estive, si evidenzia un rischio di cheratite attinica associato all'esposizione ai raggi UV in montagna. La condizione può svilupparsi dopo esposizioni prolungate senza protezioni adeguate. È stato segnalato che molte persone non adottano occhiali da sole con protezione UV durante le escursioni in quota. La cheratite attinica può causare dolore, sensibilità alla luce e alterazioni della vista.

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La montagna e il rischio di cheratite attinica Tra tutti gli ambienti, la montagna è probabilmente quello in cui il rischio per la salute degli occhi viene più spesso sottovalutato. L'altitudine aumenta infatti l'intensità dei raggi ultravioletti, mentre la neve, anche quando è presente solo in parte, riflette la luce amplificandone l'effetto. «Quando non si utilizzano occhiali adeguati», osserva Loperfido, «nel 90% dei casi il problema non è una semplice congiuntivite, ma una cheratite attinica, cioè una vera e propria ustione della superficie corneale provocata dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti». I sintomi sono molto caratteristici: dolore intenso, fotofobia, bruciore, lacrimazione abbondante e la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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