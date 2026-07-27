A luglio, gli italiani preferiscono la montagna rispetto al mare per le vacanze, spinti dal caldo estivo. Secondo una società di marketing turistico, si registra un aumento delle scelte verso località montane, mentre le destinazioni marine sono meno frequentate. Il clima caldo sembra influenzare le preferenze, con molti che optano per ambienti più freschi e meno affollati. La tendenza si conferma rispetto agli anni precedenti, con una maggiore attenzione alle aree di alta quota.

“Il caldo aiuta la montagna”. È l’andamento che Jfc, società di marketing turistico interpellata da LaPresse rileva in questo periodo. Insomma il mood di questa estate in cui le alte temperature tengono banco è più monti e meno mare. “ Le temperature elevate che tutta l’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare, in maniera continuativa, sin dai primi giorni di giugno continuano day by day a condizionare le scelte in merito alla destinazione di vacanza. Questo – rileva Jfc – accade per le primarie vacanze estive, quindi non solo per i week end”. Il tema è proprio questo: “Al mare fa caldo e quindi si sceglie la montagna (anche se non era previsto). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vacanze, italiani in fuga dal caldo: a luglio la meta più scelta è stata la montagna

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