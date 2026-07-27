Un meccanico di 47 anni di Perugia è stato denunciato per appropriazione indebita dopo aver utilizzato le auto dei clienti per scopi personali. La vicenda è emersa durante un controllo, quando è stato scoperto che il meccanico aveva preso in gestione veicoli senza autorizzazione e li aveva usati per motivi non legati al lavoro. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità.

Perugia, 27 luglio 2026 - Utlizzava le auto dei clienti per fini personali. Così un meccanico perugino di 47 anni è stato denunciato per appropriazione indebita. A metterlo nei guai un controllo della polizia nell’ambito degli ordinari servizi di pattugliamento del territorio. E' successo nei pressi di piazzale Umbria Jazz: gli agenti hanno notato una macchina parcheggiata con all’interno un uomo al lato guida. Avvicinato dagli operatori, l’uomo, con precedenti, ha riferito di essere titolare di un’ officina riparazioni auto presso la quale svolge la professione di meccanico. Da accertamenti svolti è emerso che lo stesso, con precedenti denunce per analoghi episodi, usava le vetture ricoverate in officina senza notiziare la clientela, per scopi personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Usava le auto dei clienti per fini propri: meccanico nei guai

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