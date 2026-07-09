Un capannone industriale destinato a autofficina è stato sequestrato dopo che è emerso che il proprietario utilizzava otto furgoni come discariche illegali di rifiuti speciali pericolosi. La polizia ha scoperto accumuli di materiali non autorizzati e senza le necessarie certificazioni. L’area è stata posta sotto sequestro e i rifiuti sono stati rimossi. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso le indagini per verificare eventuali violazioni di norme ambientali.

Un capannone industriale destinato ad autofficina meccanica ma utilizzato, di fatto, come una vera e propria discarica illegale e incontrollata di rifiuti speciali pericolosi. È questo lo scenario scoperto a Ciserano (per la precisione in via Bologna a Zingonia) durante un'operazione di controllo del territorio messa in atto l’8 luglio scorso dai Carabinieri della Tenenza di Zingonia e dai Reparti Speciali dell’Arma, che ha portato al sequestro penale dell'immobile, di numerosi veicoli e alla denuncia del responsabile.L'operazione ha visto anche la partecipazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Curno, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo e personale della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico di Ciserano. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Ciserano, il meccanico usava otto furgoni come discariche

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