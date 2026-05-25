Non comunicavano i nomi dei clienti o identificavano ospiti da remoto | nei guai 9 tra autonoleggi e strutture ricettive

Durante l’ultima settimana, la Polizia di Bergamo ha effettuato numerosi controlli su autonoleggi e strutture ricettive. Sono stati individuati nove soggetti coinvolti in attività illecite, legate alla mancata comunicazione dei nomi dei clienti e all’identificazione degli ospiti da remoto. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia di prevenzione e contrasto delle minacce alla sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai rischi legati al terrorismo.

Nel corso dell’ultima settimana la Polizia di Stato di Bergamo ha svolto un’intensa attività di controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle minacce alla sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai profili di rischio connessi al terrorismo. La Digos ha effettuato accertamenti presso numerose agenzie di autonoleggio del territorio bergamasco, concentrando l’attenzione soprattutto nell’area del capoluogo e della zona aeroportuale di Orio al Serio, caratterizzata da un elevato flusso di persone e veicoli. L’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla Questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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