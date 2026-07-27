US Open 2026 Sinner rinuncia al doppio misto | Errani-Vavassori difendono il titolo

Jannik Sinner non giocherà nel doppio misto agli US Open 2026. Il tennista ha deciso di concentrarsi solo sul singolare, rinunciando alla partecipazione nel torneo di doppio misto. Gli organizzatori confermano che Errani e Vavassori difenderanno il titolo vinto in passato. La decisione di Sinner riguarda esclusivamente questa specialità, senza influire sulla sua presenza nel singolare.

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di doppio misto degli US Open 2026. Il numero uno del mondo ha scelto di contrarsi esclusivamente sul singolare, evitando ulteriori impegni nella fase iniziale dello Slam americano. La competizione si svolgerà dal 24 al 26 agosto con la formula introdotta nella scorsa edizione e vedrà in campo numerosi protagonisti dei circuiti ATP e WTA. A rappresentare l’Italia ci saranno i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori, ancora una volt tra le coppie favorite. I due specialità proveranno a confermare il titolo conquistato nella passata stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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