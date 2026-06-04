A Roland Garros 2026, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio misto. La coppia italiana ha battuto in finale gli avversari in due set, confermando il loro ruolo di leader nel circuito. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3. È il secondo titolo dello stesso torneo per Errani e Vavassori, che hanno dominato il match dall'inizio alla fine. La vittoria si aggiunge ai successi precedenti nel circuito internazionale.

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia d’oro del doppio misto mondiale. Gli azzurri hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del Roland Garros, secondo Slam stagionale del 2026, andato in scena sui campi in terra rossa di Parigi con un montepremi complessivo da oltre 61 milioni di euro. In finale Errani e Vavassori hanno superato la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King al termine di una sfida intensa e combattuta, chiusa in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 al super tie-break. Dopo aver ceduto il primo set, la coppia italiana ha cambiato marcia mostrando grande solidità mentale e qualità nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Errani e Vavassori conquistano il titolo nel doppio misto

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Errani e Vavassori vincono il secondo set

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La coppia italiana vince il doppio misto al Roland Garros Spazzati via in rimonta King e Dabrowski Andrea e Sara si confermano Re e Regina a Parigi #Errani #Vavassori #RolandGarros2026 #D x.com

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