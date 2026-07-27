Un uomo di 75 anni è stato investito da un autobus a Torino ed è rimasto schiacciato. Secondo le ricostruzioni, dopo aver sceso dal mezzo, l’uomo sarebbe scivolato mentre il bus ripartiva, finendo con una gamba sotto una delle ruote. È stato trasportato in ospedale in codice rosso e sottoposto a intervento d’urgenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale a Torino, un uomo di 75 anni è stato investito da un autobus, rimanendo schiacciato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe scivolato dopo essere sceso dal bus, proprio mentre il mezzo stava ripartendo, finendo con una gamba sotto una delle ruote. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale, dove è stato operato d’urgenza. Uomo schiacciato dall’autobus a Torino Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, in corso Francia a Torino, nei pressi di piazza Massaua. Poco dopo le 9 un uomo di 75 anni è stato investito da un autobus, finendo con una gamba schiacciata sotto il mezzo. Lo riporta La Stampa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Uomo schiacciato dall'autobus a Torino, sarebbe scivolato dopo essere sceso: è grave, operato d'urgenza

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