Una donna di 39 anni ha accoltellato il marito mentre dormiva, colpendolo all’addome. L’uomo è stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza. Le motivazioni dietro l’episodio non sono ancora state rese note. La vicenda si è verificata durante la notte e al momento sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine.

Ha accoltellato il marito mentre dormiva, ma non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto una donna di 39 anni a impugnare il coltello e a colpire all’addome l’uomo. I due si trovavano nella loro casa di Pozzo Faceto, frazione di Fasano (Brindisi), insieme con i loro figli, quando nella notte tra il 15 e il 16 luglio, la 39enne ha impugnato il coltello infierendo sull’uomo che dormiva accanto a lei. È scattata la segnalazione al 112 e un'ambulanza del 118 è arrivata subito sul posto. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale «Perrino» di Brindisi, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Fasano, tragedia sfiorata nella notte: 39enne accoltella il marito mentre dorme. L'uomo operato d'urgenza

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