Un ragazzo di 17 anni è stato investito lungo la strada statale 18 a Villammare, nel comune di Vibonati, e si trova in condizioni gravi all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’incidente è avvenuto dopo che il giovane era sceso da un autobus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono rimaste critiche. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni investito lungo la strada statale 18, a Villammare, nel comune di Vibonati, in provincia di Salerno. Il giovane è stato travolto da un’autovettura dopo essere sceso da un autobus. Nell’impatto ha riportato una frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Trasportato in un primo momento all’ospedale di Sapri dai sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Vibonati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Villammare, 17enne investito dopo essere sceso dal bus: è grave al Cardarelli

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