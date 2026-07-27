Un uomo di 45 anni, in stato di alterazione, si è gettato in mare nel molo di Via Molo Dalmazia a Ravenna. È stato poi recuperato e messo in salvo dagli agenti della Polizia di Stato.

Un uomo di 45 anni di origine marocchina è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia di Stato dopo essersi gettato nelle acque del molo di Via Molo Dalmazia. L’intervento, avvenuto nella tarda serata del 25 luglio a Ravenna, è stato reso necessario dal grave stato di alterazione psicofisica in cui versava l’uomo, che rischiava concretamente di annegare. L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla prontezza e al coraggio degli operatori, che hanno evitato una possibile tragedia. La segnalazione a Ravenna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato poco prima delle 23 quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica lungo il molo di Via Molo Dalmazia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Uomo in stato di alterazione si getta in mare e rischia di annegare a Ravenna, il lieto epilogo

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Uomo in stato di alterazione si getta in mare e rischia di annegare a Ravenna, il lieto epilogoUn uomo di 45 anni salvato dalla Polizia di Stato dopo essersi gettato in mare a Ravenna in stato di alterazione psicofisica. virgilio.it

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