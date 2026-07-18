Una donna di 63 anni è stata soccorsa questa mattina nelle acque di Follonica dopo un principio di annegamento. È stata portata in ospedale per controlli. La donna era in mare quando ha avuto difficoltà a respirare e si è trovata in difficoltà. I bagnini sono intervenuti immediatamente, riuscendo a tirarla in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La salma è stata affidata alle autorità sanitarie.

Follonica (Grosseto), 18 luglio 2026 – Una donna di 63 anni è stata soccorsa questa mattina dopo un principio di annegamento nelle acque di Follonica, sulla costa della Maremma. L'allarme al 118 è scattato intorno alle 11. La donna è stata recuperata dal mare e portata sulla spiaggia, dove, con l'assistenza del personale sanitario giunto sul posto, ha ripreso spontaneamente a respirare. Sono intervenuti i sanitari dell'India Anpas Massa Marittima e dell'automedica di Follonica. La 63enne è stata quindi trasferita in codice rosso all'ospedale Misericordia di Grosseto per le cure necessarie. Avvisata anche la capitaneria di porto per gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischia di annegare in mare: sessantenne salvata e portata in ospedale

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