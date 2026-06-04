Inseguito dopo una lite si getta nel fiume e rischia di annegare

Mercoledì pomeriggio, poco dopo le 16, alcuni passanti hanno visto un uomo che chiedeva aiuto nel fiume Mella, tra Brescia e Roncadelle. L'uomo era in acqua e sembrava in difficoltà, mentre cercava di uscire dal fiume. Poco prima, era stato inseguito dopo una lite e si era gettato nel corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Sono stati attimi parecchio concitati mercoledì pomeriggio ai confini tra Brescia e Roncadelle, nella zona di Via dell'Argine, periferia ovest della città: è qui che poco dopo le 16 alcuni passanti hanno avvistato un uomo che gridava aiuto dalle acque del fiume Mella. La mobilitazione dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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