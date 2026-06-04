Inseguito dopo una lite si getta nel fiume e rischia di annegare
Mercoledì pomeriggio, poco dopo le 16, alcuni passanti hanno visto un uomo che chiedeva aiuto nel fiume Mella, tra Brescia e Roncadelle. L'uomo era in acqua e sembrava in difficoltà, mentre cercava di uscire dal fiume. Poco prima, era stato inseguito dopo una lite e si era gettato nel corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.
Sono stati attimi parecchio concitati mercoledì pomeriggio ai confini tra Brescia e Roncadelle, nella zona di Via dell'Argine, periferia ovest della città: è qui che poco dopo le 16 alcuni passanti hanno avvistato un uomo che gridava aiuto dalle acque del fiume Mella. La mobilitazione dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Châteaux dAlsace et trésors basques : les gardiens du patrimoine | Trésors du Patrimoine
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alessandria, dopo una lite figlia tenta di accoltellare la madre che per salvarsi si getta dal balcone
Dramma sfiorato a Milano, scivola nel canale e rischia di annegare: salvato "in extremis"A Milano, un uomo è rimasto aggrappato all’argine di un canale dopo aver scivolato dentro.
Temi più discussi: Latitante da oltre due anni arrestato a Torino dopo una lite; Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è morto; Aggredisce un uomo dopo la lite in condominio, poi si scaglia contro i poliziotti: 54enne arrestato; Strage per una lite in famiglia in Iowa, sette morti.
Più delle immagini, che lo ritraggono inseguito da alcuni studenti dopo una lite fuori da scuola, a colpire sono le parole con cui il docente dell'istituto tecnico di Parma ha deciso di commentare quanto accaduto. tuttoscuola.com/docente-aggred… x.com
Più delle immagini, che lo ritraggono inseguito da alcuni studenti dopo una lite fuori da scuola, a colpire sono le parole con cui il docente dell'istituto tecnico di Parma ha deciso di commentare quanto accaduto. facebook
Strage per una lite in famiglia in Iowa, sette mortiSette persone sono morte in Iowa in seguito a delle sparatorie scaturite da una lite domestica. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio a Muscatine, quando la polizia ha risposto a una chiamata e ha ... msn.com
Dopo una lite familiare, oltraggia le forze dell’ordine: arrestato, finisce in carcereUn uomo di 38 anni è stato arrestato al termine di un intervento scattato in seguito a una chiamata al numero di emergenza: già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere delle accuse di resistenza ... linkoristano.it