Universo primordiale | scoperto il Primo respiro caldo dei giganti del Cosmo
Gli ammassi di galassie nel nostro universo locale sono avvolti da enormi atmosfere di gas caldo, con temperature di decine di milioni di kelvin. Questa sostanza, chiamata mezzo intra-ammasso, rappresenta l’ambiente in cui si trovano le galassie. La scoperta riguarda il “primo respiro” di questo gas, che si è verificato in passato e che ora permette di comprendere meglio le condizioni del cosmo primordiale.
Nell’Universo locale, i grandi ammassi di galassie sono immersi in gigantesche e dense “atmosfere” di gas caldissimo, a temperature di decine di milioni di kelvin, noto come mezzo intra-ammasso (in inglese intracluster medium, da cui ICM). Al contrario, guardando all’Universo più lontano e antico, i telescopi hanno finora rilevato quasi sempre soltanto la componente di gas freddo. Oggi, uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics svela, per la prima volta e con chiarezza, il momento esatto in cui questa imponente atmosfera calda comincia a formarsi, quando l’Universo aveva appena una frazione della sua età attuale. La scoperta è stata ottenuta analizzando ben 634 mila secondi (circa 180 ore) di dati del telescopio spaziale a raggi X Chandra della NASA. 🔗 Leggi su Lapresse.it
James Webb Telescope JUST DETECTED THE UNIMAGINABLE
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