Gli ammassi di galassie nel nostro universo locale sono avvolti da enormi atmosfere di gas caldo, con temperature di decine di milioni di kelvin. Questa sostanza, chiamata mezzo intra-ammasso, rappresenta l’ambiente in cui si trovano le galassie. La scoperta riguarda il “primo respiro” di questo gas, che si è verificato in passato e che ora permette di comprendere meglio le condizioni del cosmo primordiale.

Nell’Universo locale, i grandi ammassi di galassie sono immersi in gigantesche e dense “atmosfere” di gas caldissimo, a temperature di decine di milioni di kelvin, noto come mezzo intra-ammasso (in inglese intracluster medium, da cui ICM). Al contrario, guardando all’Universo più lontano e antico, i telescopi hanno finora rilevato quasi sempre soltanto la componente di gas freddo. Oggi, uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics svela, per la prima volta e con chiarezza, il momento esatto in cui questa imponente atmosfera calda comincia a formarsi, quando l’Universo aveva appena una frazione della sua età attuale. La scoperta è stata ottenuta analizzando ben 634 mila secondi (circa 180 ore) di dati del telescopio spaziale a raggi X Chandra della NASA. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Universo primordiale: scoperto il “Primo respiro” caldo dei giganti del Cosmo

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James Webb Telescope JUST DETECTED THE UNIMAGINABLE

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