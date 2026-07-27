Ricercatori dell’Università Milano Bicocca hanno individuato il primo segno di “respiro” caldo dei giganti del cosmo nell’universo primordiale. La scoperta riguarda un episodio avvenuto circa 13 miliardi di anni fa, quando si sono formate le prime grandi stelle e pianeti. Lo studio si basa su analisi di dati raccolti da telescopi e strumenti spaziali. La ricerca ha permesso di identificare un’onda di calore che si diffuse nell’ambiente circostante, segnando l’inizio di un nuovo periodo di formazione cosmica.

Milano, 27 luglio 2026 – L’Universo è da sempre un grande mistero, ma c’è chi non smette mai di studiarlo e di fare nuove scoperte. Tra le ultime c’è quella del “primo respiro” caldo dei giganti del cosmo, che ha visto coinvolti anche ricercatori dell’Università Bicocca di Milano. Lo studio. Nell'Universo locale, i grandi ammassi di galassie sono immersi in gigantesche e dense "atmosfere" di gas caldissimo, a temperature di decine di milioni di kelvin, noto come mezzo intra-ammasso (in inglese intracluster medium, da cui ICM). Al contrario, guardando all'Universo più lontano e antico, i telescopi hanno finora rilevato quasi sempre soltanto la componente di gas freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Universo primordiale, scoperto il “primo respiro” caldo dei giganti del cosmo: lo studio dell’Università Milano Bicocca

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