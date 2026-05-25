Capotauro la stella esplosa nell' universo primordiale | l' ipotesi di una ricerca guidata dalla Scuola Normale

Una ricerca condotta dalla Scuola Normale suggerisce che Capotauro, una piccola macchia rossa tra le galassie dell'universo primordiale, potrebbe essere una supernova instabile di coppia. Questa stella avrebbe subito un’esplosione catastrofica, portando alla sua attuale evidenza come un punto luminoso tra le altre galassie. Diversi team di astrofisici stanno studiando questa ipotesi per chiarire la natura di questa sorgente.

Capotauro, una minuscola macchia rossa in mezzo alle galassie brillanti dell'universo primordiale sulla cui natura si stanno interrogando vari team di astrofisici di tutto il mondo, sarebbe una supernova a instabilità di coppia, ovvero una stella che ha subito una catastrofica esplosione.E'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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