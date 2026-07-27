Università di Siena online il bando per una borsa di studio da 12mila euro dedicata a studenti vittime di violenza

Notizia in breve

L’Università di Siena ha aperto un bando per una borsa di studio da 12.000 euro destinata a studenti vittime di violenza familiare. La domanda può essere presentata online. La borsa è rivolta a studenti iscritti all’ateneo che abbiano subito violenza in ambito familiare. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. La selezione sarà basata sui requisiti e sulla documentazione presentata.