Università di Siena online il bando per una borsa di studio da 12mila euro dedicata a studenti vittime di violenza
L’Università di Siena ha aperto un bando per una borsa di studio da 12.000 euro destinata a studenti vittime di violenza familiare. La domanda può essere presentata online. La borsa è rivolta a studenti iscritti all’ateneo che abbiano subito violenza in ambito familiare. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. La selezione sarà basata sui requisiti e sulla documentazione presentata.
SIENA – L’Università di Siena ha pubblicato un bando per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a studentesse e studenti vittime di violenza in famiglia. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia nell’ambito delle attività per l’inclusione e il contrasto alle discriminazioni, è rivolta a chi si immatricolerà per la prima volta all’ateneo senese durante l’anno accademico 20262027. Il sussidio prevede un importo lordo beneficiario di 12.000 euro all’anno ed è pensato per accompagnare lo studente lungo l’intero percorso universitario, purché vengano rispettati i requisiti indicati nella documentazione ufficiale. L’opportunità è aperta a chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea triennale oppure a un corso di laurea magistrale a ciclo unico che non preveda il numero programmato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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