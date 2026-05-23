Apollosa ospita la cerimonia della Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize dedicata agli studenti dell’IC Luigi Settembrini
Lunedì 25 maggio alle ore 12:00 si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Apollosa la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”. L’evento è dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. La cerimonia prevede la consegna delle borse di studio, con la partecipazione di rappresentanti scolastici e istituzionali. La sala sarà aperta al pubblico e alle famiglie degli studenti premiati.
Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 25 maggio 2026 alle ore 12:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Apollosa, si terrà la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize” riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. L’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la comunità scolastica e territoriale e si inserisce in un percorso più ampio che, anche nel 2026, vedrà la consegna di dieci borse di studio del valore di 400 euro ciascuna rivolte a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Campania. Quella di Apollosa rappresenta dunque l’undicesima borsa di studio dell’anno, pensata appositamente per la comunità locale, a conferma di un impegno costante verso le nuove generazioni a partire dal proprio territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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