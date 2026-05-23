Apollosa ospita la cerimonia della Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize dedicata agli studenti dell’IC Luigi Settembrini

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio alle ore 12:00 si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Apollosa la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”. L’evento è dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. La cerimonia prevede la consegna delle borse di studio, con la partecipazione di rappresentanti scolastici e istituzionali. La sala sarà aperta al pubblico e alle famiglie degli studenti premiati.