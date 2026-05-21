Torna la borsa di studio dedicata a Capovani a studenti meritevoli
È stata annunciata la ripresa della borsa di studio intitolata a Capovani, riservata agli studenti che si distinguono per merito. La cerimonia di consegna si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo le scuole locali e le famiglie degli studenti premiati. La decisione di riproporre questa borsa di studio segue un periodo di sospensione e mira a sostenere i giovani nel loro percorso formativo. Nel frattempo, si sono registrati commenti e reazioni da parte della comunità riguardo a dichiarazioni offensive rivolte alla figura di Capovani.
"Sentire pronunciare frasi orribili come "Vi faccio fare la fine della Capovani" ci gela il sangue". È con queste parole che la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito interviene dopo l’arresto eseguito dalla squadra mobile della questura di Pisa nei confronti di un uomo di 28 anni, gravemente indiziato di aver perseguitato per mesi il personale sanitario del Servizio psichiatrico dell’Asl in Santa Chiara con minacce e comportamenti ritenuti persecutori. "Esprimo la mia totale e profonda vicinanza a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario del Servizio Psichiatrico Asl del Santa Chiara, ancora una volta presi di mira da minacce gravissime e inaccettabili – afferma Zambito –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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