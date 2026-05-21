Torna la borsa di studio dedicata a Capovani a studenti meritevoli

È stata annunciata la ripresa della borsa di studio intitolata a Capovani, riservata agli studenti che si distinguono per merito. La cerimonia di consegna si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo le scuole locali e le famiglie degli studenti premiati. La decisione di riproporre questa borsa di studio segue un periodo di sospensione e mira a sostenere i giovani nel loro percorso formativo. Nel frattempo, si sono registrati commenti e reazioni da parte della comunità riguardo a dichiarazioni offensive rivolte alla figura di Capovani.

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"Sentire pronunciare frasi orribili come "Vi faccio fare la fine della Capovani" ci gela il sangue". È con queste parole che la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito interviene dopo l’arresto eseguito dalla squadra mobile della questura di Pisa nei confronti di un uomo di 28 anni, gravemente indiziato di aver perseguitato per mesi il personale sanitario del Servizio psichiatrico dell’Asl in Santa Chiara con minacce e comportamenti ritenuti persecutori. "Esprimo la mia totale e profonda vicinanza a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario del Servizio Psichiatrico Asl del Santa Chiara, ancora una volta presi di mira da minacce gravissime e inaccettabili – afferma Zambito –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la borsa di studio dedicata a Capovani a studenti meritevoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Consorzio Bim, borse di studio e attestati per gli studenti meritevoli Leggi anche: Quattordici studenti meritevoli premiati con le borse di studio Borsa: Europa debole, vendite sui semiconduttori, Milano -1,3%. Finite le trimestrali torna lo spettro dell'inflazione. Future Usa in rosso #ANSA x.com ***Borsa spa: Freni, danno se torna italiana, auspicio Euronext-D. Boerse insieme(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - Riappropriarsi della proprieta' di Borsa Italiana sarebbe un danno per l'Italia, la strada invece e' ... ilsole24ore.com Borsa di Hong Kong reddit Torna la Borsa mercato del lavoro in rivieraLa Borsa Mercato del Lavoro, promossa dall’Ente Bilaterale del Turismo e dalla Confcommercio della Provincia di Ascoli Piceno si conferma anche nel 2026 tra i principali appuntamenti dedicati ... ilrestodelcarlino.it