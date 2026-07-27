Una nuova molecola sperimentale è stata sviluppata per aumentare la sensibilità dei tumori a radio e chemioterapia. Gli studi preliminari indicano che questa molecola può rendere i tumori più vulnerabili ai trattamenti, permettendo di ridurre le dosi di farmaci e radiazioni necessarie. Attualmente, la ricerca si trova in fase preliminare, con test in laboratorio e su modelli animali. Non sono stati ancora annunciati risultati clinici su pazienti umani.

Una nuova classe di molecole sperimentali potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro il cancro, rendendo radioterapia e chemioterapia più efficaci e, in prospettiva, consentendo di utilizzare dosi inferiori, con un minore impatto sui pazienti. Si tratta degli inibitori Ku-DBi, sviluppati da un gruppo di ricercatori della Wayne State University e della I ndiana University, concepiti per colpire uno dei principali sistemi di difesa delle cellule tumorali: il meccanismo di riparazione del DNA. La novità dello studio risiede soprattutto nel cambio di strategia. Finora gran parte della ricerca si era concentrata sull’inibizione diretta della proteina DNA-PK, un enzima fondamentale nei processi di riparazione del DNA ma difficile da bloccare senza provocare effetti indesiderati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una nuova molecola rende i tumori più vulnerabili a radio e chemioterapia: “Così si possono ridurre le dosi”

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