Tumore ovarico nuova strategia rende più efficace la chemioterapia
Una ricerca italiana ha sviluppato una strategia che potrebbe migliorare l’efficacia della chemioterapia nel trattamento del tumore ovarico. Lo studio ha individuato un metodo innovativo volto a potenziare le terapie esistenti contro questa forma di tumore. Per ora, i risultati sono stati ottenuti in ambito laboratoristico e clinico, senza ancora passare alla fase di sperimentazione su larga scala.
Una nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico arriva dalla ricerca italiana. Uno studio coordinato dall’Istituto dei tumori di Napoli, in collaborazione con il Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano, ha individuato una strategia che potrebbe aiutare a.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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