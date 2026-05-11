Tumore ovarico nuova strategia rende più efficace la chemioterapia

Una ricerca italiana ha sviluppato una strategia che potrebbe migliorare l’efficacia della chemioterapia nel trattamento del tumore ovarico. Lo studio ha individuato un metodo innovativo volto a potenziare le terapie esistenti contro questa forma di tumore. Per ora, i risultati sono stati ottenuti in ambito laboratoristico e clinico, senza ancora passare alla fase di sperimentazione su larga scala.

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