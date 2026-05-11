Una ricerca italiana ha individuato una strategia che potrebbe migliorare l’efficacia della chemioterapia nel trattamento del tumore ovarico. La scoperta riguarda un metodo per riattivare la risposta immunitaria contro le cellule tumorali. Lo studio si basa su nuove analisi condotte in laboratorio, senza coinvolgimento diretto di pazienti. La scoperta potrebbe portare a sviluppi futuri nel campo delle terapie oncologiche per questa forma di tumore.

Una nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico arriva dalla ricerca italiana. Uno studio coordinato dall'Istituto dei tumori di Napoli, in collaborazione con il Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano, ha individuato una strategia che potrebbe aiutare a superare uno dei principali ostacoli nella cura di questa malattia: la resistenza ai farmaci. Come funziona Il tumore ovarico, infatti, è tra i più difficili da curare proprio perché, nel tempo, le cellule tumorali riescono ad adattarsi alle terapie. In particolare alla chemioterapia, che inizialmente funziona ma può perdere efficacia proprio a causa di meccanismi di difesa sviluppati dal tumore.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tumore ovarico, nuova strategia rende più efficace la chemioterapia: così viene riattivata la risposta

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