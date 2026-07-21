Prima dell' Odissea di Christopher Nolan c' era Bekim Fehmiu l' Ulisse che portò sullo schermo una nuova mascolinità

Prima degli adattamenti cinematografici di Nolan, l’attore Bekim Fehmiu interpretò l’Ulisse negli anni Sessanta, portando sullo schermo un’immagine diversa di mascolinità. Fehmiu divenne un’icona di carisma e presenza. Oggi, mentre il mito di Omero torna al cinema, si ricorda il suo ruolo che ha contribuito a definire l’eroe greco in modo nuovo.

Alla fine degli anni Sessanta, Matt Damon doveva ancora nascere ma l'Ulisse definitivo aveva già un volto. Era quello di Bekim Fehmiu. E oggi, mentre il mito di Omero torna al cinema con uno dei registi più celebrati del nostro tempo, vale la pena ricordare l'uomo che trasformò l'eroe greco anche in un'icona di carisma maschile. Lo sceneggiato Odissea del 1968, diretto da Franco Rossi con Piero Schivazappa e Mario Bava, fu una produzione gigantesca per l'epoca: otto puntate, una coproduzione internazionale, la prima produzione Rai realizzata a colori e un cast guidato da Bekim Fehmiu e Irene Papas. Agli effetti speciali lavorò anche Carlo Rambaldi, molti anni prima de premi Oscar che lo avrebbero reso uno dei nomi più importanti del cinema. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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ODISSEA di Christopher Nolan: recensione completa

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Una delle cose che ho apprezzato di più dell'Odissea di Christopher Nolan è stata l'interpretazione di Matt Damon (se potete, vi consiglio di recuperare il film in lingua originale). Vediamo il suo Ulisse cambiare: prima della guerra, durante, alla fine; quando si x.com

Per la prima volta, non ho un'opinione definitiva di un film (Odissea) reddit

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