Coerenze e incoerenze dell’Odissea di Christopher Nolan

Il film ha un budget di 250 milioni di dollari e un cast di alto livello, tra cui Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e John Leguizamo. La produzione ha coinvolto numerosi attori noti, ma il testo non fornisce dettagli sulla trama o sulla distribuzione. Non sono stati indicati dati relativi ai risultati commerciali o alle reazioni critiche. La descrizione si limita a elencare le principali caratteristiche del progetto.

Duecentocinquanta milioni di dollari di budget, un cast clamoroso con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, John Leguizamo e tanti altri. L’attesissimo Odissea di Christopher Nolan è senza dubbio il film dell’estate. Sono mesi che ne sentiamo parlare, tra le fastidiose polemiche sollevate da Elon Musk sul colore della pelle di Elena di Troia e la più spinosa questione dell’aver girato alcune sequenze nel Sahara Occidentale occupato. Ora finalmente possiamo scoprire com’è. Per essere un film di quasi tre ore fila via abbastanza liscio. Di sicuro non ci si annoia. La sceneggiatura è ben concepita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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THE ODYSSEY From Christopher Nolan (2026) Zendaya

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