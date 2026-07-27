Un Posto al Sole anticipazioni 28 luglio | Roberto e Marina in crisi a causa di Greta
Nella prossima puntata di “Un Posto al Sole”, in onda il 28 luglio alle 20.50 su Rai Tre, Roberto e Marina si troveranno in difficoltà a causa di Greta. La trama si concentra sulle tensioni tra i due personaggi principali, con scene che mostrano confronti e momenti di disagio. La soap continuerà a seguire le vicende quotidiane degli abitanti del quartiere, mantenendo il suo ritmo abituale dal lunedì al venerdì.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più amata dal pubblico italiano. Da trent'anni in onda, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano ad appassionare il pubblico televisivo con nuovi colpi di scena. Nell'episodio di martedì 28 luglio la gelosia di Marina avrà della conseguenze con Ferri, mentre Diego cercherà di ricucire il rapporto con Ida. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende
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