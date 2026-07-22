Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Dopo i dubbi iniziali, Jimmy farà il primo incontro con lo psicologo, ma la seduta non avrà conseguenze solo su di lui; Marina intanto, continua a vedere con sospetto la vicinanza tra Roberto e Greta. Ma nell' episodio di giovedì 23 luglio ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio e Rossella, protagonisti delle puntate girate in Calabria il mese scorso. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta

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Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende

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