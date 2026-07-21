Un Posto al Sole anticipazioni al 31 luglio | crisi tra Marina e Roberto
Tra le anticipazioni di “Un Posto al Sole” dal 27 al 31 luglio, si segnala che le azioni di Marina contro Greta determinano una rottura con Roberto. La tensione tra Marina e suo marito si intensifica, raggiungendo un punto critico.
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Le azioni di Marina contro Greta creano una frattura con Roberto. La tensione tra Marina e suo marito raggiunge il culmine. Accecata dalla gelosia e infastidita dall’atteggiamento di superiorità di Greta, la donna compie un gesto clamoroso nei confronti della sua rivale. Nel frattempo, Ornella prende finalmente coscienza dei suoi veri desideri e Raffaele, felice di averla ritrovata, le rivolge una proposta davvero interessante. Guido e Mariella, invece, ricevono una visita del tutto inaspettata: Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Le azioni di Marina nei confronti di Greta provocano una profonda frattura con Roberto e rischiano di avere conseguenze ben più gravi di quanto lei stessa avesse immaginato. 🔗 Leggi su 2anews.it
Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende
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