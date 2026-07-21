Un Posto al Sole anticipazioni al 31 luglio | crisi tra Marina e Roberto

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Le azioni di Marina contro Greta creano una frattura con Roberto. La tensione tra Marina e suo marito raggiunge il culmine. Accecata dalla gelosia e infastidita dall’atteggiamento di superiorità di Greta, la donna compie un gesto clamoroso nei confronti della sua rivale. Nel frattempo, Ornella prende finalmente coscienza dei suoi veri desideri e Raffaele, felice di averla ritrovata, le rivolge una proposta davvero interessante. Guido e Mariella, invece, ricevono una visita del tutto inaspettata: Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Le azioni di Marina nei confronti di Greta provocano una profonda frattura con Roberto e rischiano di avere conseguenze ben più gravi di quanto lei stessa avesse immaginato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende

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