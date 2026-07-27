Arezzo, 27 luglio 2026 – Un investimento da 400.000 euro per riqualificare l’impianto sportivo di Chiusi della Verna. Il paese casentinese è risultato tra i vincitori del bando pubblico per l’Impiantistica Sportiva della Regione Toscana e ha così ottenuto un importante contributo di 370.000 euro che, aggiunto ai 30.000 euro stanziati direttamente dall’amministrazione comunale, permetterà di concretizzare un articolato intervento destinato a trasformare lo stadio in via di Vezzano in una struttura moderna, sicura, accessibile e sostenibile. Il tutto, con l’obiettivo di portare concreti benefici al territorio in un’ottica di sviluppo di sport, turismo e aggregazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un investimento da 400.000 euro per l’impianto sportivo di Chiusi della Verna

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