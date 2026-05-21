Chiusi della Verna | arrestati due uomini per spaccio
Due uomini sono stati arrestati a Chiusi della Verna con l’accusa di aver detenuto sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento nel territorio e hanno trovato droga in possesso dei due soggetti. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il sequestro delle sostanze. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando ulteriori approfondimenti.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Chiusi della Verna: arrestati due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena, durante un posto di controllo eseguito lungo la Strada Regionale 71, in località Corsalone del comune di Chiusi della Verna, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura, con a bordo due persone, le quali, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, hanno manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Proprio l’atteggiamento dei due ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo. Sottoposti a... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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