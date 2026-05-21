Chiusi della Verna | arrestati due uomini per spaccio

Due uomini sono stati arrestati a Chiusi della Verna con l’accusa di aver detenuto sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento nel territorio e hanno trovato droga in possesso dei due soggetti. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il sequestro delle sostanze. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando ulteriori approfondimenti.

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