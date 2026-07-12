La FIFA ha messo in vendita un pezzo di erba proveniente dal prato della finale del Mondiale. Il prezzo varia da 400 a 3.000 euro, a seconda delle dimensioni e delle condizioni. Oltre a biglietti, pubblicità, alcol e merchandising, anche questo pezzo di prato viene offerto come oggetto di collezione. La vendita si rivolge a chi desidera conservare un ricordo tangibile dell’evento. La decisione ha suscitato commenti sulla commercializzazione di elementi legati alla manifestazione.

Non solo biglietti, spazi pubblicitari, alcool e quanto più merchandising si possa immaginare in stock, anche il prato della finale Mondiale è in vendita. L’ultimo match si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey e molti potranno portarsi a casa un pezzo di storia. La Fifa ha messo sul mercato dei pezzi del campo di gioco. Una mossa inedita, che porterà i tagli d’erba nelle case dei tifosi attraverso una vendita esclusivamente digitale sul Fifa Store e sul sito del produttore. I prezzi? Variano ovviamente a seconda delle dimensioni del frammento desiderato. Di seguito tutti i dettagli. Campo della finale in vendita: i prezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - La FIFA vende il prato della finale del Mondiale, un pezzo d’erba da 400 a 3.000 euro

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