Gila vuole il Napoli | Pedullà svela la posizione del difensore

Mario Gila, attualmente tesserato con la Lazio, avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi al Napoli. Secondo fonti, il difensore avrebbe espresso questa volontà e il club partenopeo sarebbe interessato all'acquisto. La trattativa tra le due squadre è in fase di sviluppo, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali o tempi di definizione. Non ci sono altre comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Mario Gila avrebbe scelto il Napoli. Il difensore della Lazio resta uno dei profili più seguiti dal club azzurro per rinforzare il reparto arretrato e, secondo Alfredo Pedullà per Sportitalia, la volontà del giocatore sarebbe ormai molto chiara. Il centrale spagnolo è legato alla Lazio e non intende rompere pubblicamente con il club biancoceleste. Allo stesso tempo, però, avrebbe individuato nel Napoli la destinazione preferita per il proprio futuro. Una posizione che, almeno per ora, non sarebbe destinata a cambiare. Pedullà sottolinea che Gila “non farà dichiarazioni pubbliche per un rispetto che persiste e che mai cesserà”. Un atteggiamento prudente, quindi, ma accompagnato da una volontà precisa sul mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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