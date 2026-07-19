Badiashile, pochi minuti e poche partite nel Chelsea. Impariamo un nuovo nome: Benoit Badiashile 25enne francese difensore centrale in forza al Chelsea. È un gigante difensivo. È alto 1.94. Non proprio una colonna dei Blues adesso allenati da Xabi Alonso. In tre stagioni e mezza, ha giocato in Premier 42 volte: pochino. Lo scorso anno, tre presenze in Champions League più un minuto giocato contro il Napoli. Insomma è un esubero dei Blues che però magari vorrebbero venderlo e non darlo in prestito. Il Napoli, invece, lo ha chiesto in prestito. Per ora la risposta è stata no. Ma è presto, non siamo nemmeno al 20 luglio. La Gazzetta scrive che il francese ha caratteristiche simili a Buongiorno ormai out almeno fino a ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno out, il Napoli ha chiesto al Chelsea il prestito di Badiashile. E poi c’è il pericolo Gatti

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