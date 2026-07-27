Un bistrot sulla Cupola di San Pietro divide i fedeli | lavori quasi finiti apertura a settembre

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bistrot sulla Cupola di San Pietro, ancora in fase di completamento, dovrebbe aprire a settembre. I lavori sono quasi terminati, ma il progetto ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli e i visitatori. La struttura, posizionata sulla sommità della cupola, si trova al centro di discussioni pubbliche. La data di apertura è programmata, ma ancora non definita ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito se l’apertura avverrà come previsto.

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Dovrebbe aprire a settembre il locale "della discordia" sulla Cupola di San Pietro, uno spazio ristoro che sta dividendo l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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