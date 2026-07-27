Un bistrot sulla Cupola di San Pietro divide i fedeli | lavori quasi finiti apertura a settembre
Il bistrot sulla Cupola di San Pietro, ancora in fase di completamento, dovrebbe aprire a settembre. I lavori sono quasi terminati, ma il progetto ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli e i visitatori. La struttura, posizionata sulla sommità della cupola, si trova al centro di discussioni pubbliche. La data di apertura è programmata, ma ancora non definita ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito se l’apertura avverrà come previsto.
Dovrebbe aprire a settembre il locale "della discordia" sulla Cupola di San Pietro, uno spazio ristoro che sta dividendo l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San PietroA partire da settembre, sarà possibile mangiare sulla cupola di San Pietro a Roma, se il progetto non verrà bloccato da Papa Leone XIV.
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Temi più discussi: Sulla cupola di San Pietro apre un bistrot, Papa Leone permettendo; Il bistrot sul tetto di San Pietro: un’idea di…cattivo gusto; Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San Pietro; Il controverso bistrot della cupola di San Pietro aprirà a settembre salvo un intervento di Leone XIV.
Il bistrot affacciato sulla cupola della basilica di San Pietro a Roma potrebbe diventare realtà e aprire le porte già a settembre, a meno che Papa Leone XIV non decida di fermare il progetto. Nonostante la Basilica continui a sostenere che si tratti soltanto di un facebook
Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San Pietro. Il progetto del bistrot continua a dividere la Curia e una parte del mondo cattolico. Apertura prevista dopo l'estate, a meno che il Papa non blocchi tutto. x.com
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