Un bistrot sulla Cupola di San Pietro divide i fedeli | lavori quasi finiti apertura a settembre

Notizia in breve

Il bistrot sulla Cupola di San Pietro, ancora in fase di completamento, dovrebbe aprire a settembre. I lavori sono quasi terminati, ma il progetto ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli e i visitatori. La struttura, posizionata sulla sommità della cupola, si trova al centro di discussioni pubbliche. La data di apertura è programmata, ma ancora non definita ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito se l’apertura avverrà come previsto.