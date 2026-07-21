Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San Pietro

Il bistrot affacciato sulla cupola della basilica di San Pietro a Roma potrebbe diventare realtà e aprire le porte già a settembre, a meno che Papa Leone XIV non decida di fermare il progetto. L’ipotesi era emersa già a gennaio e aveva subito suscitato accese polemiche sia all’interno della Curia sia nel mondo cattolico. All’epoca la Basilica aveva smentito le indiscrezioni, spiegando che non si trattava della realizzazione di un ristorante, ma semplicemente dell’ampliamento dell’area di accoglienza e del punto ristoro già esistente. Ora invece il progetto sembra imminente. Il bistrot. L’iniziativa è stata seguita dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

17 Things I Wish I Knew BEFORE Visiting Paris

Notizie e thread social correlati

Spotify cambia il modo di accedere all’app: da settembre non si potrà più usare il nome utenteDa settembre, per accedere a Spotify non sarà più possibile usare il nome utente.

Leggi anche: San Pietro e Paolo a Roma, tutti gli eventi di oggi 29 giugno: la Girandola a Castel Sant'Angelo, l'infiorata a San Pietro

Argomenti più discussi: Aperte le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche di Castel San Pietro Terme; Da campus ad accoglienza ibrida. A San Pietro adesso spunta un nuovo albergo; Nuovi parroci, fissate le date dei dieci ingressi; Eventi segnalati dai Comuni.

Dalle 18 al Per Bottega & Cheese Bar si potrà assaggiare la mozzarella ancora calda mentre i maestri casari la preparano dal vivo. #Veneto #Treviso #Cultura #Eventi #Turismo x.com