Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San Pietro
A partire da settembre, sarà possibile mangiare sulla cupola di San Pietro a Roma, se il progetto non verrà bloccato da Papa Leone XIV. Il bistrot, che si affaccia sulla storica struttura, potrebbe aprire le sue porte entro pochi mesi. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla decisione finale, ma le autorizzazioni sembrano essere in fase avanzata. La proposta prevede l'apertura di un locale con vista sulla cupola, soggetto a eventuali interventi o veto papale.
Il bistrot affacciato sulla cupola della basilica di San Pietro a Roma potrebbe diventare realtà e aprire le porte già a settembre, a meno che Papa Leone XIV non decida di fermare il progetto. L’ipotesi era emersa già a gennaio e aveva subito suscitato accese polemiche sia all’interno della Curia sia nel mondo cattolico. All’epoca la Basilica aveva smentito le indiscrezioni, spiegando che non si trattava della realizzazione di un ristorante, ma semplicemente dell’ampliamento dell’area di accoglienza e del punto ristoro già esistente. Ora invece il progetto sembra imminente. Il bistrot. L’iniziativa è stata seguita dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Open.online
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