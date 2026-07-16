Dopo quasi 60 anni, il Bistrot San Pietro rischia di chiudere. La proprietà ha annunciato la possibile cessazione dell’attività, lasciando senza lavoro diversi dipendenti. La decisione segue problemi economici e difficoltà di rinnovo della licenza. La chiusura potrebbe avvenire entro poche settimane. La comunità locale si sta mobilitando per trovare soluzioni. La storica attività rappresenta un punto di riferimento per molte generazioni di abitanti del territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS C’è un luogo che, più di altri, ha accompagnato la quotidianità di intere generazioni di setini. Un posto dove ci si dava appuntamento prima di andare al lavoro, dove si faceva una pausa dopo una commissione in Comune, all’ufficio postale o in banca, dove un caffè era spesso l’occasione per scambiare due parole e sentirsi parte della comunità. Oggi quella storia rischia di interrompersi. A dicembre, infatti, il Bistrot San Pietro, conosciuto per decenni come Bar da Cingolotto, potrebbe chiudere definitivamente i battenti. Una storia iniziata nel 1966. L’attività affonda le proprie radici nel 1966, quando Edoardo Forcina diede vita a quello che sarebbe diventato uno dei locali simbolo del centro storico di Sezze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze rischia di perdere un pezzo della sua storia: dopo quasi 60 anni il Bistrot San Pietro potrebbe chiudere

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