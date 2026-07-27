Un audio di Verstappen non trasmesso in TV svela cosa pensa dei due piloti della Racing Bulls | Idioti
Nel finale del GP di Ungheria, un audio di Verstappen non trasmesso in TV rivela che il pilota ha chiamato i colleghi della Racing Bulls “idioti” durante una comunicazione radio. La frase è stata intercettata ma non trasmessa in diretta. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui motivi di questa dichiarazione. La registrazione è diventata oggetto di discussione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Nel finale del GP di Ungheria Max Verstappen è esploso in un team radio contro i due piloti della Racing Bulls, Lawson e Lindblad. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Max Verstappen FUNNY TEAM RADIO DURING YELLOW FLAGS: FULL THROTTLE RIGHT! 2026 Austrian GP!
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