Un audio di Verstappen non trasmesso in TV svela cosa pensa dei due piloti della Racing Bulls | Idioti

Notizia in breve

Nel finale del GP di Ungheria, un audio di Verstappen non trasmesso in TV rivela che il pilota ha chiamato i colleghi della Racing Bulls “idioti” durante una comunicazione radio. La frase è stata intercettata ma non trasmessa in diretta. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui motivi di questa dichiarazione. La registrazione è diventata oggetto di discussione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.