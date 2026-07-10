Valter Lavitola sull'attentato a Ranucci | Un atto di amicizia? Saremmo stati due idioti

Valter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato a un giornalista, ha commentato l'episodio affermando che considerarlo un atto di amicizia sarebbe da idioti. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di approfondimento sull'evento. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze dell'attentato. Lavitola ha espresso questa opinione in risposta alle domande sui sospetti legati all'episodio.

"L'attentato come atto di amicizia per? Saremmo stati due idioti", queste le parole di Valter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma: Con giornalista amicizia fraterna

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