Ultimissime Juve LIVE | Douglas Luiz non sta convincendo pienamente lutto in famiglia per Spalletti

Douglas Luiz non sta convincendo pienamente in queste ultime ore, mentre il tecnico Spalletti sta affrontando un lutto in famiglia. Le notizie più recenti sulla Juventus vengono aggiornate in tempo reale, con attenzione alle novità che coinvolgono la squadra e il suo staff. Restano importanti le informazioni sull’andamento delle trattative e sulle condizioni dei giocatori, per seguire ogni sviluppo nelle prossime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 luglio 2026. Lutto in casa Spalletti: è morta la mamma Ilva. Anche la Juventus si stringe intorno al proprio allenatore. Ore 15.20 – La signora Ilva, mamma di Spalletti, si è spenta all’età di 93 anni: una notizia che scuote tutto il mondo bianconero e non solo Bremer già alla Continassa: messaggio chiaro alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CLAMOROSO: Douglas Luiz può diventare il NUOVO REGISTA della Juve! Spalletti ci crede davvero

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