Douglas Luiz ha segnato un gol decisivo contro la Juventus, creando divisioni tra l’allenatore e il direttore sportivo. L’allenatore preferisce mantenere il centrocampista brasiliano, che sta rientrando dal prestito all’Aston Villa, mentre il direttore sportivo valuta possibili cessioni. La società deve decidere se rilanciare il giocatore in rosa o accettare offerte di altri club. La situazione resta aperta, in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.

L'ordine di John Elkann, dopo le liti e le tensioni alla Continassa degli ultimi giorni, è stato chiaro: cari Damien (Comolli) e Luciano (Spalletti), trovate un modo per andare d'accordo per il bene della Juventus. In tutto, anche sul mercato. Un esempio é il caso Douglas Luiz, reduce dal doppio affitto inglese. Mezza stagione al Nottingham Forest e l'altra all'Aston Villa, proprio il club da cui i bianconeri lo avevano acquistato per 50 milioni dopo l'annata di grazia 2023-24: 53 presenze, 10 gol e 10 assist. Il recente ritorno a Birmingham in prestito ha permesso al 28enne centrocampista brasiliano di vincere l'Europa League, ma quasi certamente gli inglesi non investiranno i 25 milioni stabiliti a gennaio per il riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul brasiliano

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